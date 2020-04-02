بداية من 4 أبريل.. استئناف القاهرة: استمرار العمل مع منع الزحام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قرر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، استمرار العمل كما هو محدد للدوائر خلال دوري الانعقاد الأول من 4 أبريل حتى 9 أبريل، والثاني من 11 أبريل حتى 16 أبريل.

وأمرت المحكمة في قرارها رقم 126 لسنة 2020 - حصل الخليج 365 على نسخة منه- بحزمة الإجراءات على رأسها عدم دخول المواطنين لدور المحكمة ومأموريتها وقاعات انعقاد الجلسات للمتهمين في القضايا الجنائية ومحاميهم والمدعين والمدعي عليهم في كافة الدعاوى الأخرى ومحاميهم، وهو ما يتحقق به الإجراءات الاحترازية الوقائية (منع التجمعات والزحام والتكدس).

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وطالب رئيس المحكمة الجهات الأمنية بمعاونة الامن الإداري بالمحكمة ومأموريتها تنفيذ الإجراءات الوقائية المتبعة بكل دقة، إضافة إلى تخفيض عدد المترددين على المحكمة بنسبة تصل إلى 80 %، موضحًا أن تم اتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة خلال الأسبوع الماضي بدوائر المحكمة والاستراحات.

وعفت المحكمة 203 قاضيًا، رؤساء دوائر، من الحضور خلال انعقاد دور أبريل إلا إذا رغب العضو في الحضور لأداء مهمته، فيما جاء القرار مراعاة لظروف القضاء الذين يزيد عمرهم عن الخامسة والستون عامًا.

وطالب رئيس الاستئناف، أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومأموريتها الحضور بصفة دائمة لمتابعة تنفيذ القرار بداية من 4 أبريل المقبل.