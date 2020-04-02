مصطفى بكري: تأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب كورونا وارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ما تمر به البلاد إثر فيروس كورونا المستجد وما تلاه من تبعات إلغاء الاجتماعات البرلمانية، قد يؤدي بدوره لتأجيل الكثير من الاستحقاقات الدستورية المرتقبة ومنها تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفًا: "مش بعيد طبعًا تتأجل في ظل المشهد الراهن".

وأوضح بكري، لمصراوي، أنه البرلمان قد يدرس آلية الاحتماعات عبر الفيديو كونفرنس إلا أنه لم يتم البت فيها بعد من عدمه.

وكانت الأحزاب السياسية، علقت اجتماعاتها الخاصة بالانتخابات البرلمانية والتي بدأتها بمقر حزب مستقبل وطن، وذلك ضمن توقف الأنشطة على إثر تداعيات كورون