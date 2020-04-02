لقيت أثرًا طيبًا.. وزير السياحة والآثار يوجه رسالة تضامن للشعب الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
وجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، من أمام أهرامات الجيزة، رسالة إلى الشعب والحكومة الإيطالية عبر إحدى القنوات التليفزيونية الإيطالية، أعرب فيها عن تضامن الشعب والحكومة المصرية مع الشعب والحكومة الإيطالية لاجتياز هذه المحنة والقضاء على فيروس كورونا المستجد.
وتمنى العناني، بحسب الرسالة، للشعب الإيطالي الشفاء العاجل وعودة إيطاليا في أقوى صورها في القريب العاجل بعد انتهاء الأزمة من العالم.
وتلقى وزير السياحة والآثار، اتصالًا هاتفيًا من سفير دولة إيطاليا بالقاهرة وجه له فيها التحية والشكر على هذه الرسالة الرقيقة لما لها من أثر طيب في نفوس الشعب الإيطالي، وتعبر عن مدى عمق وقوة الروابط والعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة السياحة والآثار.
كما نقل السفير الإيطالي بالقاهرة، لوزير السياحة والآثار، شكر الحكومة والشعب الايطالي للحكومة والشعب المصري.
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