محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٣ لسنة ٢٠١٩ بالموافقة على التعديل رقم ٢ لاتفاقية تنفيذ منحة الموقع بتاريخ ١٧ أبريل ٢٠١٦ بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠١٩.
وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاق تنفيذ منحة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.