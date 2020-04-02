قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاق تنفيذ منحة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٣ لسنة ٢٠١٩ بالموافقة على التعديل رقم ٢ لاتفاقية تنفيذ منحة الموقع بتاريخ ١٧ أبريل ٢٠١٦ بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠١٩.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩.