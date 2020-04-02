محافظ القاهرة: بدء إزالة عقار "ابن الحكم" بالحليمة وتعويضه أصحابه بشكل عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صرح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بأن المحافظة بدأت أعمال إزالة عقار الحلمية الواقع في 10 ميدان ابن الحكم بعد تعويض أصحابه لاستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع كوبري حلمية الزيتون الجديد.

وأشار عبدالعال، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن العقار تقرر إزالته وتعويض أصحابه تعويضًا عادلاً لوقوعه فى مسار الكوبري المقرر إنشائه ضمن خطة الدولة لخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية في العاصمة.

وأضاف أن المحافظة انتهت من صرف التعويضات للمواطنين المتضررين من إزالة العقارات الموجودة في مسار الكوبري بالكامل.