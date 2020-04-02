التنمية المحلية تستجيب لشكوى النائبة نادية هنري وترفع 400 طن مخلفات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تلقت شكوى من النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، حول وجود كميات كبيرة من المخلفات وتراكم القمامة بمنطقة الخصوص بأحد الطرق خلف شبكات البترول بمسطرد، ومن بين تلك المخلفات كمية من النفايات الطبية الخطرة مما يهدد حياة المواطنين خاصة في ظل قرارات الدولة بتنفيذ الاجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه اللواء شعراوي، بالتواصل مع محافظ القليوبية وسكرتير عام المحافظة ورئيس مدينة الخصوص لإزالة تراكمات القمامة والمخلفات حفاظاً على حياة المواطنين.

وأضاف شعراوي، أن محافظ القليوبية توجه إلى موقع الشكوى وأصدر توجيهات بسرعة توفير اللوادر والسيارات اللازمة والإنتهاء من رفع المخلفات.

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وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تلقى تقريرًا من محافظ القليوبية بقيام رؤساء أحياء شبرا الخيمة والخصوص برفع وإزالة حوالي 400 طن تراكمات للقمامة والمخلفات التي كانت متواجدة في المنطقة باستخدام 10 سيارات لنقل المخلفات، كما تم تطهير الموقع بالكامل.

وأشار شعراوي، إلى أن المحافظ زار الموقع للاطمئنان بنفسه من الانتهاء من الأعمال وإنهاء الشكوى، موجها باتخاذ اللازم لمنع إلقاء أى مخلفات في المكان مرة أخرى وتوقيع غرامة على المخالفين.

كما وجه اللواء محمود شعراوي، محافظ القليوبية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستشفيات أو المتسببين في إلقاء النفايات الطبية الخطرة في تلك المنطقة.

وأشادت النائبة نادية هنري، بجهود وزير التنمية المحلية وقدمت الشكر على سرعة تحرك الأجهزة المعاونة له وحل الشكوى وجهود محافظة القليوبية في هذا الشأن.​