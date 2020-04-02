شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا فى إسرائيل لـ30 والإصابات لـ 6211 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الوفيات في إسرائيل، اليوم الخميس، إلى 30 شخصًا بعد الإعلان خلال ساعة عن وفاة أربعة مرضى بفيروس كورونا.

وأعلن مستشفى "هعيمك" في مدينة العفولة (شمال)، عن وفاة المريض رقم 27 وهو مسن يبلغ من العمر (77 عامًا)، فيما أعلن مستشفى "شيبا" في مدينة رمات غان بجانب تل أبيب (مركز) عن وفاة الضحية رقم 28 وهو مسن يبلغ من العمر (95 عامًا).

ومن ناحية أخرى أعلن مستشفى "برزيلاي" في مدينة أشكلون "عسقلان" (جنوب) عن وفاة المريض رقم 29 (78 عامًا)، وذلك بعد أن أخضع قبل نحو أسبوع للعلاج في المستشفى بعد إصابته بالفيروس، في وقت لاحق، أعلن مستشفى "سوروكا" في بئر السبع (جنوب) عن وفاة المريض رقم 30 والذي يبلغ من العمر (87 عامًا). وذلك بعد معاناتهم جميعًا من أمراض مزمنة وإصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح الخميس، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرفع إجمالي العدد في البلاد إلى 6211، منهم 107 بحالة خطيرة، ومن ضمن الحالات الخطيرة يخضع 83 مصابًا لأجهزة التنفس الاصطناعي.

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وأوضحت الوزارة في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ان 127 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 5659 بالطفيفة، فيما تماثل 289 شخصًا للشفاء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 735 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 3569 مصابًا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 720 مريضا، موضحة أنها تقوم بدراسة ملفات 871 مصابًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.