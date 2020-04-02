شكرا لقرائتكم خبر عن وضع رئيس الموساد الإسرائيلى يوسى كوهين فى الحجر الصحى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دخل رئيس الموساد الإسرائيلي يوسى كوهين في الحجر الصحى بعد اجتماعه مع وزير الصحة الحاخام يعقوب الذى أصيب بفيروس كورونا، حسبما جاء في خبر عاجل لقناة سكاى نيوز.

وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا، في وقت ارتفع به عدد الإصابات والوفيات في البلد، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز".

وجاء إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية بعد أن تبين أن نتيجة فحص كورونا لليتسمان وزوجته إيجابية.

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وفي أعقاب الإعلان عن إصابة ليتسمان، أعلنت الوزارة أن العديد من مسؤوليها والموظفين الآخرين سيدخلون حجرا صحيا.

وكان وزير الصحة، وهو حاخام لا يحمل شهادة في الطب، موضع انتقادات في إسرائيل بسبب تصريحاته وقراراته المثيرة للجدل، إذ طالب باستثناء الكنس من قرارات منع التجمعات العامة، الأمر الذي يقول البعض إنه ساهم في تفشي الوباء.

وقال إنه "ينبغي ممارسة الصلاة على أمل أن يأتي المسيح المخلص وينفقذ الإسرائيليين من الوباء"، الأمر الذي أثار موجة سخرية داخل الدولة، وقال صحفيون إن الوزير لا يصلح لمواجهة مثل هذه الأزمة.