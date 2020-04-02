شكرا لقرائتكم خبر عن روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المركز الإعلامى لشركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة، أنه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية والتي تحرص على تقييد دخول كل من ثبت وجوده في أحد البلدان التي تعاني من الحالة الوبائية السيئة، بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء تعقيم خاص للمباني، وتوفير الأقنعة الوقائية للموظفين، والتأكد من توفر المطهرات اللازمة، بجانب وضع ملصقات توعوية باللغة الروسية والعربية والإنجليزية في المباني الإدارية بالمحطة.

وأوضح المركز الإعلامى لشركة روساتوم لـ"الخليج 365"، أن موقع بناء المحطة النووية يقع خلف سياج يصل طوله إلى 7 أمتار، ولن يُسمح بدخول أي شخص يعاني من أعراض محتملة للمرض، إلا بموجب تصريح مخصص (يستغرق ما يقرب من شهر)، موضحة أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماعات مع الجانب المصري عن طريق الفيديو.

الجدير بالذكر أن محطة الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر. والتي سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة. وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها، مُثبته مع مفاعلات 3+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء). ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، انتهت من الحصول على العديد من الموافقات البيئية والخاصة بالبنية التحتية وغيرها من الموافقات، علاوة على الانتهاء من السور الشبكى المحيط بالمحطة النووية، ومن المنتظر الحصول على إذن بدء الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.