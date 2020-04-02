شكرا لقرائتكم خبر عن 63% من قراء الخليج 365 يتوقعون انهيار اليورو عقب انتهاء أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 63% من قراء الخليج 365 انهيار اليورو تماما، وحل الاتحاد الأوروبي، عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا، بعد الخلافات الكبيرة التي ضرب دول الاتحاد، والاتهامات المتبادلة بالتخلي عن دول مش إيطاليا وإسبانيا.

وضربت خلافات كبيرة دول الاتحاد الأوروبى، بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في إيطاليا، حيث اتهمت روما ألمانيا وبريطانيا بالتخلي عنها في الأزمة، ووجهت عتابا شديد اللهجة لا يلخو من المعايرة لهذه الدول، معتبرة أن دول الاتحاد الكبرى بخلت حتى بإرسال كمامات لإيطاليا التي تمكن منها الفيروس بشكل مفزع، وبات يحصد أرواح المئات يوميا.