نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة بدأت خلال الأسبوع الجارى صرف معاشات الأعضاء المستحقين، لدفعة شهر أبريل 2020، مشيرًا إلى أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاشات يبلغ نحو 259 ألفا و973 عضوا، بقيمة 89 مليونا، و950 ألفا، و658 جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 198 ألفا و710 بقيمة 39 مليونا و741 ألفا، و800 جنيه. وأضاف الزناتى، فى تصريحات لليوم السابع،: أن النقابة بدأت فى ضخ الموارد المالية للصرف فى البنوك بداية الأسبوع الجارى للتسهيل على الأعضاء عمليات الصرف، مشيرا إلى أنه من المقرر صرف معاشات الورثة المستحقين، خلال أسبوعين.

كما حذر خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، بعض المدارس الخاصة من قيامها بالاستغناء عن عدد كبير من معلميها بعد قرار تعطيل الدراسة، وهو ما يعد جريمة فى حق المعلم بقطع مصدر دخله فى ظل ظروف استثنائية تشهدها الدولة، مشددا على أن النقابة ستدافع بكل الطرق الشرعية والقانونية عن أعضائها، ولن تتركهم فريسة لأصحاب بعض المدارس الخاصة الذين حولوا التعليم إلى سلعة تباع وتشترى، فى الوقت الذى يشتكى الجميع من تدنى مرتبات المدارس الخاصة التى تمنحهم أجرا شهريا فى حدود 700 جنيه، بما يخالف الحد الأدنى للأجور فى الدولة، وتستغل احتياجهم للعمل بمنحهم أجرا ضعيفا، ليزداد الأمر سوءا بالاتجاه حاليا إلى الاستغناء عنهم بعد تعطل الدراسة. وأوضح نقيب المعلمين أن استغلال بعض أصحاب المدارس الخاصة للظروف الحالية، والاستغناء عن المعلمين أو منحهم إجازة إجبارية بدون أجر، يعد قرارا خبيثا ومتاجرة بالأزمة، ويؤدى إلى ضرر مباشر على قطاع كبير من مواطنيين مصريين اتخذت الحكومة قرارات كثيرة لحمايتهم بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ظل الظروف الحالية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

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