شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الزناتى، فى تصريحات لليوم السابع،: أن النقابة بدأت فى ضخ الموارد المالية للصرف فى البنوك بداية الأسبوع الجارى للتسهيل على الأعضاء عمليات الصرف، مشيرا إلى أنه من المقرر صرف معاشات الورثة المستحقين، خلال أسبوعين.
وأوضح نقيب المعلمين أن استغلال بعض أصحاب المدارس الخاصة للظروف الحالية، والاستغناء عن المعلمين أو منحهم إجازة إجبارية بدون أجر، يعد قرارا خبيثا ومتاجرة بالأزمة، ويؤدى إلى ضرر مباشر على قطاع كبير من مواطنيين مصريين اتخذت الحكومة قرارات كثيرة لحمايتهم بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ظل الظروف الحالية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .
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