اعتقد أنها نقلت له عدوى كورونا.. ممرض يقتل حبيبته الطبيبة ويحاول الانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

قتل ممرض إيطالي صديقته الطبيبة، والتي تعمل معه بنفس المستشفى، خنقا لاعتقاده أنها أصابته بفيروس كورونا القاتل. وحاول الانتحار بعد إبلاغه الشرطة إلا أنهم نجحوا في إنقاذ حياته.

وقالت مصادر إعلام إيطالية إن الممرض أنطونيو دي باس اتصل بالشرطة بعدما قتل صديقته لورينا كوارانتاكانا، واعترف بقتله لها. وسارعت الشرطة بالانتقال لشقته وعثرت على جثة القتيلة، فيما نقل المتهم للمستشفى ونجح الأطباء في إنقاذ حياته.

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وبحسب صحيفة "صن" البريطانية فإن الممرض ورفيقته الطبيبة يعملان معا في مستشفى بمدينة ميسينا، جنوبي إيطاليا. وبرر الممرض جريمته بأنه كان يعتقد أنها نقلت له فيروس كورونا.

إلا أن اختبارات كورونا التي أجريت عليها أثبتت أن أيا منهما لم يكون حاملا للفيروس.

وعملت لورينا في الخطوط الأمامية للأطباء في مواجهة كورونا. وبعد وفاتها طالبت السلطات عائلتها بتنظيم جنازتها بشكل فوري بسبب الوفيات الكبيرة جراء الفيروس وتكدس الجثامين.