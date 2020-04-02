شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 6 إصابات جديدة بكورونا وافدة من الخارج.. ولا إصابات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الصين اليوم الخميس 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا كلها وافدة من خارج البلاد، بينما لم تسجل أي إصابة محلية، وذكرت لجنة الصحة الصينية اليوم ببلدية شانجهاي أن المدينة أبلغت عن ست حالات جديدة مؤكدة لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وافدة من الخارج.

وقالت اللجنة إن ثلاثة مرضى جاؤوا إلى شانجهاي من بريطانيا واثنين من روسيا والآخر من الولايات المتحدة، وقد رفعت التقارير الجديدة العدد الإجمالي للحالات الوافدة في شانجهاي إلى 183 حالة.

تم إرسال المرضى إلى المستشفيات المخصصة للعلاج. وقد تم وضع ما مجموعه 34 شخصا كانوا على اتصال وثيق على الرحلات الجوية تحت المراقبة الطبية.

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ومن بين الحالات البالغ عددها 183 حالة، خرج 16 شخصا من المستشفيات، ولا يزال 167 شخصا في المستشفيات، وقالت اللجنة ان أحدهم مازال فى حالة خطيرة، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال 16 حالة مشتبه فيها وافدة من الخارج في انتظار التأكيد.

ولم تذكر البلدية تسجيل حالات محلية جديدة يوم ، ليبقى إجمالي الحالات المحلية المؤكدة في المدينة عند 339 حال، وحتى يوم الأربعاء، غادر 327 مريضا المستشفيات بعد شفائهم، وتوفي ستة أشخاص، ولا يزال ستة أشخاص يتلقون العلاج.