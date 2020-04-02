شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام، أن المعهد مستمر فى استقبال الحالات المرضية وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم بصورة يومية، ضمن خطة المعهد القومى للأورام، وسط انتظام كامل من الأطباء والتمريض. وأضاف الدكتور حاتم أبو القاسم، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن المعهد ما زال فى احتياج تبرعات المواطنين بالدم لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى داخل معهد الاورام، موضحًا أن هناك استجابة من المواطنين خلال الأيام الماضية وحضروا لمقر المعهد للتبرع بالدم.

وكان الدكتور حاتم أبو القاسم مدير معهد الأورام، قال إن المعهد يعانى من عجز فى الدماء، خاصة أن المعهد كان يطلق حملات لجمع تبرعات من الدم وكانت تذهب إلى المساجد والكنائس والمولات وكذلك مباريات كرة القدم، وجميع أماكن التجمعات للحصول على دم، وكل ذلك توقف حاليا ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد ووقف التجمعات. وأضاف الدكتور حاتم أبو القاسم في تصريح لـ"الخليج 365"، أن مصادر الحصول على الدم للمرضى توقفت وبدأنا نعانى من عجز وتقديم العلاج للمرضى بالدم المتوافر لدينا، وهناك عمليات توقفت ومرضى الكيمياء الذين يحتاجون لدم كثير لم يجدوا دما، متابعا: "محتاجين دم وفى وسط الأزمة". Advertisements

وتابع مدير معهد الأورام: في وسط الأزمة مستمرون في علاج المرضى، خاصة أن مرضى السرطان لا يمكن تأخير العلاج عنهم، ونناشد المواطنين بالحضور والتبرع داخل معهد الأورام.

وأكد الدكتور حاتم أبو القاسم مدير معهد الأورام، أن هناك تنظيما كاملا داخل معهد الأورام لتنظيم دخول المتبرعين لتجنب الزحام، متابعا: أخذنا احتياطات كاملة لتجنب أي زحام من المواطنين، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم تنظيم الأمر ووضع مسافات بين المتبرعين.