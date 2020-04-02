متابعة الرئيس السيسي لجهود مكافحة انتشار "كورونا" ابرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، كما تناولت الصحف باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "الرئيس يتابع جهود الدولة في مكافحه انتشار فيروس كورونا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي واصل أمس متابعته اللحظية لجهود الدولة في إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس "كورونا المستجد" وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجي للتشاور بشان الإجراءات الدولية التنسيقية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله ، إن الرئيس عقد اجتماع أمس في هذا السياق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأوضحت أن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التعزيزية الجاري اتخاذها في إطار تأمين حدود الدولة ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاجتماع تطرق إلى جهود الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين واستمرار عمليه الإنتاج في مختلف المجالات خاصة السلع الغذائية والمنتجات الزراعية ، حيث تم استعراض التنسيق القائم في هذا الصدد من قبل قطاع العمل المشترك ما بين الري والزراعة.

وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان "توجيهات للمحافظين لتوفير السلع والمستلزمات الطبية"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه المحافظين بمتابعه توافر السلع التموينية وأن يكون هناك مراجعة دقيقة يومية للمخزون السلعي الموجود بكل محافظه للتأكد من وجود مخزون كاف وعدم حدوث أي نقص خلال هذه المرحلة لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأضافت الصحيفة أن د.مدبولي شدد، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين أمس من خلال تقنيه الفيديو كونفرانس للمره الثانية خلال أسبوع، على أهمية متابعة موقف المستلزمات الطبية بالمستشفيات بكل محافظة، لافتا إلى التنسيق الكبير الذي يتم من خلال هذه الفترة لتعويض أي نقص في المستلزمات الطبية سواء في المستشفيات العامة أو الجامعية وطالب بالالتزام الصارم بتطبيق قواعد وإجراءات حظر تحرك المواطنين واستمرار عمل المصانع بكامل طاقتها.

وأكد مدبولي، خلال اجتماعه، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهمية عمل شركات المقاولات بكامل طاقتها في كل المواقع واضح الجزار أنه تم التواصل مع مسئولي شركات المقاولات بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في المواقع المختلفة وكذلك إنجاز الأعمال لتعويض الفترة الماضية، مؤكدا أنه يتولى حاليا سداد مستحقات المقاولين حتى يتم سداد مستحقات العمال حيث تم امس الأول صرف 3.8 مليون جنيه من مستحقات شركات المقاولات.

وعن صرف المعاشات وتكافل وكرامة، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه في إطار الإجراءات الحكومية للتيسير على المواطنين في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس "كورونا المستجد" كشف محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن النجاح بالتنسيق مع وزارة التضامن والمحافظات في تجهيز نحو 528 مقرا لصرف المعاشات وتكافل وكرامة في عدد من المدارس ومراكز الشباب والاستادات الرياضية والساحات الملاصقة والقريبة من مكاتب البريد بالتعاون مع عدد من الشباب المتطوعين والجمعيات الأهلية في القرى والمدن.

وأضافت "الصحيفة أن نيفين القباج وزيرة التضامن تفقدت أمس عددا من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتامين الاجتماعي متابعه انتظام صرف المعاشات والتأكد من اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شانها التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف.

أما صحيفة "الأخبار"، فذكرت تحت عنوان "الإفتاء يجوز تعجيل إخراج الزكاة"، أكدت دار الإفتاء أنه يجوز تعجيل الزكاة في هذه الآونة التي تمر بها مصر والعالم جراء انتشار "كورونا" وقوفا مع الفقراء وسدا لفاقه المحتاجين وعملا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية.

وأضافت الدار أن هذا هو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى إظهارا للمروءات في الأزمات وثواب الزكاة المعجلة يكون في هذه الحالة أعظم لما فيه من مزيد تفريج الكروب وسد حاجة المعوزين.

وأوضحت أن الشريعة الإسلامية جعلت كفاية الفقراء والمساكين هي أهم مقاصد الزكاة إذ جاءوا في صدارة مصارفها الثمانية للتأكيد على أولوياتهم في استحقاقها.

وعن الطقس المتوقع اليوم، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المحافظات تشهد اليوم ارتفاع في درجات الحرارة ولمدة الـ 72 ساعة القادمة مع انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر.

ونقلت الصحيفة عن محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالأرصاد الجوية تأكيده أن ارتفاع درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتغيرات الكتل الهوائية من سمات فصل الربيع وأن درجات الحرارة ترتفع عن المعدل بـ5 درجات مئوية.

وتحت عنوان "التموين للمواطنين رصيدنا من السلع يكفي وابتعدوا عن التخزين"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. على المصيلحى وزير التموين أكد أن أرصده كافه السلع آمنة ولا يوجد نقص في أي سلعة ، وطالب المواطنين الهدوء وعدم الإقبال على شراء السلع وتخزينها خاصة أن الاحتياجات آمنة.

وأشار إلى أن أرصدة الزيت تكفي أربعة أشهر والسكر سبعه أشهر وأن شركات ومصانع قصب السكر والبنجر مستمرة في الإنتاج لزيادة الأرصدة كما تكفي أرصده الأرز والمكرونة أربعة اشهر والبقوليات والشاي تكفي مده كبيرة ، كما أن أرصدة القمح تكفي خمس أشهر وأنه يستمر بدء موسم توريد القمح المحلي بعد 15 يوما بعد رفع سعر الشراء من المزارعين إلى 700 جنيه للأردب وتجري هيئه السلع التموينية مناقصة لتوريد الزيت المحلي من عباد الشمس وفول الصويا يوم الأحد القادم وذلك لتوفير وزيادة أرصدة السلع الغذائية لتوفير مستلزمات المواطنين خلال المرحلة القادمة وشهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أما صحيفة "الجمهورية"، فذكرت تحت عنوان الداخلية تطلق "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة"، أن وزارة الداخلية أطلقت أمس المرحلة الثانية عشرة من مبادره "كلنا واحد" لتوفير مختلف السلع بأسعار مخفضة، وذلك من خلال 776 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

وذكرت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمه كورونا.

وذكرت الوزارة المرحلة الجديدة من مبادرة "كلنا واحد" تشمل كارفور -اولاد عبد الله العثيم - هايبر الشرقية - هايبر بلس - عيد لبيب - خير بلدنا - العابد - أسواق فتح الله - اسبنس كازيون - خير زمان - أولاد رجب - رايه الفرجاني - المحلاوي - هايبر وان - أوسكار -اكسبشن – الشرق.

وقالت إن هناك تنسيقا مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركه في المبادرة وهي ارما ..الوليلي.. المتحدة.. زمزم.. دومتي.. العابد للحوم المجمدة.. شاي العصاري.. ريحانه.. مارين فودز للحوم المجمدة.. جاردينو" الصعيد لصناعة المركزات" على أن تكون السلع بجوده عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبه تصل إلى 30 %.

وأشارت الوزارة إلى أن السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة يمكن معرفتها عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وتحت عنوان "هيئه الدواء المصرية: المخزون الاستراتيجي للأدوية يكفي 6 شهور" ، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن التقارير الصادرة عن هيئة الدواء المصرية أكدت اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من الأدوية الحيوية والمنقذة للحياة لأكثر من 6 أشهر، وذلك بالتزامن مع أزمة كورونا.

وأوضح التقرير أن مجموعة "اكديما" الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان قامت بتأمين الاحتياجات الدوائية المتعلقة بالأدوية الحيوية مثل الأنسولين والسوماتروبين الخاص بتعويض هرمون النمو عند الأطفال و يتم صرفه بالتأمين الصحي بالإضافة إلى الايبوتين الخاص بالغسيل الكلوي ويتم توفيره أيضا بمستشفيات وزارة الصحة، وذلك لمده 6 أشهر.

وأوضحت دكتوره الفت غراب رئيسة المجموعة انه تم توفير كافه الأدوية المتعلقة برفع المناعة لتوفيرها لأصحاب المناعة الضعيفة خاصه كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة .. مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتوفير كافه الاحتياجات الدوائية وان هناك تنسيقا كاملا مع هيئه الدواء ووزارة الصحة لتوفير كافه الاحتياجات الدوائية للبلاد خاصه أن المجموعة تعد ذراعا للدوله لتوفير احتياجاتها وأشارت إلى انه تم تامين الاحتياجات المتعلقة بـ الأنسولين والبنسلين و أدوية الضغط والقلب وكافة الأمراض المزمنة.