شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: ضبط كميات مواد غذائية غير صالحة في المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ضبط 1.5 طن رنجة بمصنع غير مرخص في قرية بمركز المحلة، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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أضاف وكيل الوزارة أنه تم ضبط وإعدام كمية من زيت الطعام منتهية الصلاحية بأحد المطاعم بالمحلة، وكمية من الخميرة منتهية الصلاحية بأحد المخابز.

تم تحرير محاضر جنحة لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بهذه المنشآت، وتحرير محاضر جنحة صحية لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

وجارٍ العرض على النيابة العامة، وإخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية لوجود خطر داهم على الصحة العامة.