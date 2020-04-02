شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، أماكن 312 منفذا لبيع السلع الغذائية التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بـ19 محافظة من خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، وذلك لتوفير كافة منتجات مشروعات الإنتاج الزراعى بأنواعها سواء الحيوانى أو الداجنى وبيض المائدة وعسل النحل بأنواعه ومنتجات تصنيع الألبان والسلع الغذائية.

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لتطوير منظومة التسويق لطرح المنتجات والسلع الغذائية للمشروعات التعاونية الإنتاجية التابعة للوزارة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، ومشروعات الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.

كان الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، أعلن عن إطلاق مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، وذلك لتوفير كافة منتجات مشروعات الإنتاج الزراعى بأنواعها سواء الحيوانى أو الداجنى وبيض المائدة وعسل النحل بأنواعه ومنتجات تصنيع الألبان والسلع الغذائية الأخرى المنتجة من كافة قطاعات الوزارة والتى تلبى احتياجات المواطنين.

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هذا بجانب ما ينتجه الفلاح من محاصيل الخضر والفاكهة وتوفيرها للسوق المحلى مباشرة من المنتج إلى المستهلك، من خلال منافذ وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعى على مستوى المدن والقرى والنجوع وبأسعار مناسبة تقل عن سعر السوق بحوالى 20%، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى والحد من الاحتكار والاستغلال.

وأضاف "الفولى"، أنه سيتم تنفيذ المبادرة من خلال 312 منفذا تابعين للإصلاح الزراعى والجمعية العامة للإصلاح الزراعى منتشرة فى 19 محافظة، وأن هناك خطة تستهدف التوسع فى إنشاء المنافذ بحيث تصل إلى أكثر من 1000 منفذ على مستوى الجمهورية.

فيما تواصل مديريات الطب البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية ، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المخالفين، تأكيدا على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

