شكرا لقرائتكم خبر عن الخير في الشباب.. مبادرات أهالى "العزيزية" أجبرت التجار على تخفيض الأسعار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزايد مبادرات الشباب بشكل يومى، لمواجعة جشع التجار، المستغلين للأزمة التي تمر بها مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث سارع العديد من الشباب خاصة في القرى والمناطق الشعبية، في توفير السلع الغذائية والخضراوات واللحوم بأسعار التكلفة وتوفيرها للمواطنين لرفع العبء عنهم ومنع استغلالهم.

وضرب شاب قرية العزيزية التابعة لمركز ومدينة البدرشين في الجيزة، مثلا رائعا للشباب المصرى، الذى يظهر معدنه وقت الأزمات، حيث بادرو بطرح فكرة توفير السلع والخضر لأهالى القرية بعدا رفع التجار أسعارها مستغلين حاجة المواطنين، وهو ما حفز عددا كبيرا من شباب وشيوخ عائلات القرية على المشاركة بالمال والمجهود.

ويقول محيى رشدان، أحد أهالى قرية العزيزية بالبدرشين، أنه حرص على مشاركة الشباب في تنفيذ مبادرة خيرية لدعم أهالى القرية وتوفير الخضر والسلع بسعر التكلفة بعد أن استغلهم عدد كبير من التجار ورفعوا الأسعار لثلاث أضعاف.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أنه تم توفير منفذ بيع خضار بأسعار الجملة بأقل من السوق بنحو 50% على الأقل، ما جعل بعض الباعة تلتزم بالأسعار وتخفضها، ولكن وقت فتح المنفذ فقط، مشيرا إلى أنهم توسعوا بفتح منفذ أخر بالقرية بعد زيادة عدد المتطوعين من الشباب والأهالى بالمال والمجهود.

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وبدوره قال محمود سلامة: كنت صاحب الفكرة والهدف تخفيض الأسعار وساعدنى الكثير وتم فتح منفذين بالقرية، وخضنا التجربة لنكتشف أن بعض التجار يبيع الخضر بثلاث أضعاف سعرها الأصلى، وهو ما جعلنا نفكر في زيادة عدد الأصناف، مضيفا أنهم ناشدوا الباعة والجزارين خفض الأسعار لكنهم رفضوا ما دفعهم لتدشين المبادرة ولا يتم التربح من البيع.

وفى السياق قال حمودة الفار، أحد أهالى القرية، أنه تم توفير ذبيحتين بسعر 80 جنيها للكيلو، ما أجبر الجزارين على تخفيض الأسعار من 100 جنيه للكيلو إلى 90 جنيها، ومع استمرار المبادرة ستنخفض الأسعار أكثر.

وأكد محمد ياسر، أحد شباب القرية والمشاركين في المبادرة، أن عملهم التطوعى شمل تعقيم شوارع القرية بالكامل على مدار 5 أيام ضد فيروس كورونا بالجهود الذاتية.