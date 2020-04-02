شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن من «حجر المطار»: البعض حاول كسر العزل.. والشرطة تعاملت بـ«ثبات انفعالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أيمن همام، مواطن مصري بالحجر الصحي في أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها مصر مع العائدين من الخارج منذ وصولهم إلى أرض الوطن.

وقال «همام»، في مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، الأربعاء: «شعرت بأعراض برد في بريطانيا وتواصلت مع المستشفيات في لندن وقالولي خليك في بيتك، نهتم بالحالات الحرجة، رغم تسديدي مبالغ هائلة من الضرائب، فقررت نزول مصر والاحتماء ببلدي».

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أضاف: «لم أر أي عمليات تعقيم في لندن بالشوارع والمؤسسات كما يحدث في مصر»، مشيرا إلى «تطبيق إجراءات احترازية مشددة في مطار القاهرة، بدأت بأخذ عينات دم من جميع العائدين، ثم نقلهم إلى الفندق مقر الحجر الصحي».

وأوضح أن «الفندق 5 نجوم ويقدم خدمات ممتازة. مش فاهم الناس بتشتكي من إيه في الظروف دي»، نافيا ما تردد حول تسديد قيمة الخدمات التي تقدم بشكل فوري.

وأشار إلى أن العائدين تلقوا تعليمات بالالتزام بالبقاء في الغرف، والبعض حاول استثارة المجموع للخروج من الحجر الصحي، والشرطة تعاملت معهم «بثبات انفعالي».