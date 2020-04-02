شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أعمال شركة خدمات البترول البحرية وإضافة وحدات جديدة لأصولها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، دور الأنشطة البترولية البحرية المتخصصة فى المساهمة فى تنفيذ المشروعات البترولية، وأهمية المساندة والدعم الكامل للشركة المصرية (خدمات البترول البحرية) لمواجهة تحديات المرحلة الحالية، والاستمرار فى البرامج التدريبية فى هذه الأنشطة لرفع مهارات العاملين وتأهيلهم، والعمل على رفع القدرات الفنية والتكنولوجية لوحدات الأسطول البحرى الحالية، والعمل على إضافة وحدات بحرية جديدة ومعدات والالتزام ببرامج الصيانة الدورية للحفاظ على الأصول واستمرار معدلات كفاءتها، مشيراً إلى أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المتاحة واستغلالها الاستغلال الاقتصادى الأمثل، ووضع منظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة على قائمة أولويات عمل الشركة.

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وأشاد «الملا»، خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة خدمات البترول البحرية (PMS) لاعتماد نتائج أعمالها لعام 2019 عبر الفيديو كونفرانس، الأربعاء، بالدور المتميز الذى قامت به من خلال المساهمة فى إنجاز تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى فى المناطق البحرية فى توقيتات قياسية وبأعلى معدلات الأداء، مطالباً بالتوسع فى أنشطتها والعمل على فتح مجالات عمل جديدة.

وقال المهندس أشرف إمام، رئيس شركة خدمات البترول البحرية، إن مجال أعمال الشركة يشمل تنفيذ مشروعات البترول والغاز البحرية، وتقديم الخدمات البحرية المساندة لأعمال الحفر والإنتاج طبقاً لمعايير الجودة العالمية وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وإنشاء الموانئ وصيانة المنشآت البحرية وجهود تقديم الخدمات البحرية والتصنيع، بالإضافة إلى أعمال الغطس والمساحة البحرية، مشيراً إلى أهم نتائج الأعمال التى تحققت فى عام 2019 حيث تم إجراء عمليات صيانة ورفع كفاءة أصول ووحدات الشركة بنحو 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى شراء ونشين متحركين ومولدين كهربائيين ومحطة غطس هواء بما يسهم فى رفع كفاءة الشركة وزيادة قدراتها الفنية واستمرار النجاح فى تنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة، بالإضافة إلى تنفيذ إجمالى حجم أعمال صيانة المنصات والخطوط وخدمات الحفر والإنتاج بقيمة 86 مليون دولار.

واستعرض «إمام» أهم المشروعات المسندة والجارى تنفيذها، وتمت المشاركة فيها بحجم أعمال كبير فى مجالات متعددة، ومن أهمها المشاركة فى مشروع تنمية حقل ظهر المرحلة الثالثة، وذلك بإنزال خط بحرى بقطر 30 بوصة وطول ١٧،٥ كم، وتنمية حقل جنوب غرب بلطيم، وتطوير منظومة الشحن البحرى لشركة ويبكو، وإنزال خطين بقطر 12 بوصة وبطول ٢،٣ كم وقطر 18 بوصة وبطول حوالى ٣،٣ كم لشركة جابكو.