شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» و«فوري» تطلقان خدمة الاستعلام وسداد الفواتير إليكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر اتفاق مع شركة «فوري» لإتاحة خدمة استعلام ودفع فواتير الكهرباء من المنزل من خلال موقع الشركة القابضة https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/، وذلك عبر خدمة الدفع FawryPay الملحقة بالموقع الإلكتروني للشركة.

تتيح الخدمة الجديدة للمواطن الدخول على الرابط وإدخال رقم الموبايل ثم القيام باختيار شركة الكهرباء التابع لها ويدخل رقم السداد الإلكتروني (رقم ثابت على كعب الايصال) وذلك لـ 9 شركات كهرباء على مستوي الجمهورية.

وقال الدكتور خالد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إن شركات الكهرباء الـ9 التي يستطيع المواطن دفع فواتيرالكهرباء لها إلكترونيا من المنزل هي: كهرباء جنوب القاهرة، وشمال القاهرة، ومصر الوسطي، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والقناة، ومصرالعليا، والبحيرة، والإسكندرية.

Advertisements

وأشار إلى الدفع من خلال منصة فوري بقنواتها المختلفة، في خطوة تستهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وتذليل طرق الدفع التىتتماشي مع سياسات الدولة في التحول الرقمي.

من جانبه، قال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن الهدف الأساسي لشركة فوري هو توفير قنوات دفع مختلفة بالاضافة إلى إمكانية الدفع من خلال موقع الشركة القابضة ببطاقات الائتمان، وذلك باختيار خدمة FawryPay، كما يمكن الدفع من خلال أكثر من 15 محفظة محمول منها «فودافون كاش – اورنج كاش – اتصالات كاش – فون كاش من البنك الاهلي المصري – محفظتي من بنك الاسكندرية – بي اموالت من بنك مصر – بنك بلوم – المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي – بنك كريدي اجريكول – بنك ابو ظبي الوطني – بنك عوده – فلوسي فون من بنك التعمير والإسكان – بنكQNB- بنك قناه السويس – بنك(NBK ). وماكينات الصراف الآلي للبنوك (أكثر من 10،000 ماكينة صراف ألي ATM ) بالاضافة إلى اكثر من 141،000 منفذ يقبلون الدفع باستخدام البطاقات البنكية.

من ناحية أخرى، أشار المهندس أشرف صبري إلى أنه قد تم مؤخرا إتاحة خدمة سداد فواتير عدادات الكهرباء الذكية من خلال شركة فوري، وسوف يتم إتاحتها على موقع الشركة القابضة قريبا، كما ستعلن الشركة في القريب العاجل عن إتاحة شحن كروت الكهرباء مسبوقة الدفع من المنزل، مؤكدا على أن شراكة فوري مع الشركة القابضة هي شراكة نجاح وتطوير لأكثر من 8 أعوام.

وختم «صبرى» بأنه يمكن سداد الفواتير الاخرى باستخدام البطاقات البنكية من خلال العديد من منافذ فورى والبالغ عددها اكثر من ١٤١ ألف منفذ في جميع محافظات مصر.