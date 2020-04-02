شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق.. هدوء بالنهار وزحام قبل الحظر (معايشة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حتى الخامسة مساء الثلاثاء، كانت الحركة داخل مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة طبيعية، لا توجد تكدسات على أبواب العربات كالصورة المعتادة، أو رجل «يحشر نفسه بمدخل عربة في محاولة للدخول»، كانت العربات تشهد خلوًا تامًا في بعض الأحيان، لا سيما سيارات النساء، والأرصفة لم تكن مكتظة بالركاب في انتظار القطارات، كان زمن التقاطر لا يتجاوز الـ5 دقائق كحد أقصى مع استمرار الإذاعة الداخلية في التحذير من فيروس كورونا والتذكير بوسائل الوقاية من الفيروس.

وحين اقترب موعد إغلاق المترو قرابة الـ6 مساءً، تحول المشهد لزحام اجتاح المرفق، الزحام أصبح «سيد الموقف»، الجميع يهرول ويزاحم بعضه البعض، ليلحق ركوب العربة، وينطلق إلى منزله قبل دقائق من تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر سير المركبات في الـ7 مساءً، لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وقت الذورة -عقب الـ12 ظهرًا-، كان المترو عادة يشهد تكدسًا، إذ أغلب الموظفين الحكوميين يذهبون إلى منازلهم، لكنّ محطة سعد زغلول اتجاه «حلوان/ المرج» والتى تعج دائمًا بموظفى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، لم تكن كعادتها «زحمة»، فكان الوضع: «العربات شبه خالية من الركاب، الفاصل الزمنى للتقاطر سريعًا».

عادةً كان محمد سعد، الموظف بإحدى الوزارات، ينتظر بالمحطة، حتى تأتى عربة خالية من الركاب، لكنّ بعد قرار الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بتقليل زمن التقاطر، وزيادة قطارات خطوط المترو في الاتجاهين، تخلى عن عادته: «ساهم القرار الوزارى في عدم تكدس الركاب، وتقليل الزحام»، يتنمى الموظف الثلاثينى، مواصلة القرار بعد الانتهاء من مواجهة فيروس كورونا.

نزل الموظف آخر محطات الخط، بأمان لكنه شعر بالخوف في الوقت نفسه، بعدما لامس المقاعد والأبواب بيديه، لم يلحظ الرجل ثمة إجراءات اتبعت لتعقيم العربات «عمال النظافة اكتفوا بكنس العربات في آخر المحطة».

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وفى طريقه من المرج إلى ميدان رمسيس، وجد محمود على، سبّاك، انتشارًا مكثفًا لرجال الأمن بمحطة الشهداء التي تشهد زحامًا دائمًا، فالشاب العشرينى اتجه للميدان لشراء أدوات لعمله من الباعة المنتشرين على الأرصفة، وبعد شرائه ما يريد عاد قبل دقائق من توقف المترو: «لقيت الدنيا زحمة، مش عارف الناس دى كلها جت منين، وأنا رايح كانت الدنيا رايقة خالص».

لم يرتد الشاب كمامة تغطى فمه وأنفه كإجراء متبع لمنع عدوى كورونا، ووسط الزحام كان ملاصقًا للركاب، ولا تفصل بينه وأحدهم مسافة «شبر واحد»، يحس الشاب بالخطر المحدق به، يصيح بالعربة: «يا جماعة مسافة شوية بيقولوا ممكن الناس تعدى بعضها»، لم يستجب أحد لاستغاثته: «الواقع أقوى من أي حد»، يقول الشاب، مرددًا: «دى أول وآخر مرة انزل فيها وأركب المترو».

أعباء الحياة دفعته لمواصلة العمل في ظل تحذيرات بأحد محال المأكولات الشهيرة بميدان الجيزة، طريقته الوحيدة للذهاب والعودة من عمله، مترو الأنفاق، يعتبره «شريان الحياة».. عامر مصطفى، 55 سنة، لم يزعجه سوى انتشار الباعة المتجولين والشحاذون بعربات المترو: «بعضهم بيحط إيديه عليك، وبيحطوا بضاعتهم اللى بتكون غالبًا أكياس مناديل أو حلوى يستعطفون بها الركاب»، يضطر الرجل إزاء هذا السلوك: «بزعقلهم غصب عنى».

كان «عيسى» ينتظر على رصيف محطة العتبة للقطار المتجه إلى العباسية، لكن مع تزايد الركاب، قرر عدم استقلال المترو، متخليًا عن أصدقائه، واستقل «تاكسى»: «المترو فوق بعضه قبل الحظر، رغم الدفع بقطارات زيادة»، ويرى أن الحل الأمثل هو اتخاذ قرار بوقف العمل بمحطات السكك الحديد، ومترو الأنفاق مؤقتًا، على غرار قرار غلق المساجد والكنائس.

عكس ذلك، ترى ألفت عزالدين، السيدة الأربيعينية، أن المترو الوسيلة الوحيدة التي لا يستطيع الملايين الاستغناء عنها: «الصراحة عربات السيدات بتبقى فاضية خالص طول الوقت، ومفيش زحمة».