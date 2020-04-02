شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر في بوروندي تتفقد ورشة مصرية لإصلاح محولات الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زارت عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي، موقع الورشة المصرية لإصلاح وتركيب محولات شبكة الكهرباء في بوجمبورا، رفقة الأمين العام لوزارة الطاقة والتعدين البوروندية مدير قطاع الكهرباء بشركة الكهرباء والمياه البوروندية.
وشهدت السفيرة المصرية فتح 3 شحنات من المعدات الجديدة لتجهيز الورشة المصرية، وعاينت الورشة لمتابعة ما تم من تجهيزات وتطورات وصول باقي المعدات إليها، أخذاً في الاعتبار أهمية هذه الورشة بوصفها أحد أكبر المشروعات المصرية في بوروندي.
وتهدف الورشة المصرية إلى دعم قطاع الكهرباء في بوروندي وتحسين الظروف المعيشية في ضوء الانقطاعات الدورية والمتكررة للتيار الكهربائي.
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