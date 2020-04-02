شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات مصرية سعودية لتفعيل آلية استرداد «أموال العمرة» وإعادتها لأصحابها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الحج والعمرة السعودى، الدكتور محمد صالح بن طاهر، أنه يتم حاليًا إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرات العمرة ولم يعتمر بسبب التعليق المؤقت للحج والعمرة احترازيًا ضمن تدابير مكافحة انتشار وباء كورونا، داعيًا دول العالم إلى التريث فى إبرام عقود الحج للموسم الحالى، حتى تتضح الرؤية لوباء كورونا وآثاره الحالية والمستقبلية وذلك من منطلق مسؤولية المملكة تجاه الصحة العامة للعالم.

وقال بن طاهر إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مهتمة بسلامة جميع المعتمرين، والزوار الموجودون فى فنادق العزل الصحى يتمتعون بصحة جيدة. وأضاف، بن طاهر فى لقاء مع «قناة الإخبارية»: «قمنا بالتنسيق مع وزارة الصحة بجولة تفقدية للفنادق التى استخدمت للعزل الصحى لضمان تقديم كافة الخدمات والرعاية للمعتمرين الموجودين فى مكة المكرمة، والمملكة تقدم الرعاية لـ 1200 معتمر لم يستطيعوا العودة لبلدانهم.

من جهتها، أعلنت غرفة شركات السياحة، الأربعاء، أنه استمرارًا لمتابعة غرفة شركات السياحة لاستعادة الشركات كافة مستحقات رحلات العمرة الملغاة من قبل السلطات السعودية ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا تمهيدًا لإعادتها الى المواطنين، راجعت غرفة العمليات ولجنة المتابعة المشكلة من أعضاء لجنة السياحة الدينية بمجلس الإدارة بما تم فى هذا الشأن وتبين أن الشركات استردت قيمة الرسوم التى حصلتها الغرفة وبوابة العمرة المصرية عن كافة الرحلات الملغاة. كما بدأت شركات الطيران فى إعادة قيمة تذاكر السفر الملغاة إلى الشركات رغم بعض الصعوبات المتمثلة فى غلق مكاتب بعض شركات الطيران الخاص والخفض الكبير فى عدد الموظفين وساعات العمل نظرًا للظروف الحالية.

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كما تبين للجنة أن كافة شركات السياحة المصرية لم تسترد ما دفعته بالمملكة العربية السعودية نظير إقامة بالفنادق وتكلفة خدمات المعتمرين والتأمين الطبى ورسوم التأشيرة. من جانبه أكد حسام الشاعر، رئيس الغرفة، أنه رغم إعلان السلطات السعودية فور إلغاء الرحلات عن وضع آلية للاسترداد الإلكترونى لمستحقات الشركات هى بالأساس أموال ومستحقات المعتمرين، إلا أنه من الواضح أن تلك الآلية لم تفعل بعد، مؤكدًا ثقة كافة الشركات فى حرص السلطات السعودية على حقوق صيوف الرحمن وكذلك فى استرداد تلك الأموال فى أقرب وقت.

وقال الشاعر إن الغرفة ستبدأ على الفور اتصالات مكثفة مع وزارة السياحة والآثار لبحث تفعيل آلية الاسترداد مع وزارة الحج السعودية، بجانب مخاطبة السفارة السعودية بالقاهرة للتواصل مع كافة الجهات السعودية لتسريع الإجراءات. وطمأن الشاعر عملاء شركات السياحة من المواطنين الذين تم إلغاء رحلات العمرة الخاصة بهم بأنه فور تفعيل آلية الاسترداد ووصول تلك الأموال إلى الشركات سيتم إعادتها فورًا إليهم. وطالب باسل السيسى، نائب رئيس الغرفة المملكة بمراجعة المسؤولين عن نظام رد رسوم التأشيرات والخدمات لمن حصل على تأشيرة العمرة ولم يعتمر، إذ إن الشركات لم تسترد تلك الرسوم بعد، وتتابع الخطوات المطلوبة على النظام الإلكترونى المتعلق برد الرسوم، لافتًا إلى أن تصريح وزير الحج حول رد تلك المبالغ يضع الشركات فى مأزق فى مواجهة المعتمرين ما يتطلب من وزارة الحج السعودى معالجة الموقف والمأزق الذى تم وضع شركات السياحة فيه.

وقال السيسى، لـ«المصرى اليوم» إن هناك مشكلة كبرى ستواجه الشركات فى رد حقوق المعتمرين الحاجزين لبرامج العمرة لشهرى شعبان ورمضان، إذ إن الشركات كانت حولت مبالغ مالية فى محافظها لسداد قيمة رسوم التأشيرات والخدمات ولم تستردها بعد، كما أنها لن تتمكن من تحريك ذلك الرصيد أو سحبه كونه رصيدا يتعلق بسداد الرسوم للخدمات المتعلقة بالمعتمرين، وهو مأزق إضافى سيعرقل أداء الشركات لالتزاماتها تجاه المعتمرين.

ويذكر أن عدد المعتمرين خلال موسم شعبان ورمضان والذى يمثل موسم الذروة يقرب من 250 ألف معتمر. وأكد نائب رئيس الغرفة أن موسم الحج الحالى هو موسم استثنائى بكل ما تحمل الكلمة من معنى من حيث كافة أشكال التنظيم، لذلك يجب التريث فى التعاقدات، خصوصًا أن كافة الاحتمالات واردة فى ظل انتشار كورونا مثل تخفيض حجم ضيوف الرحمن أو اتخاذ أى اتجاه آخر يتناسب والحفاظ على الصحة العامة بالمملكة، وضيوف الرحمن، مؤكدا أن كل السيناريوهات ترتبط بشكل وثيق بمكافحة كورونا.