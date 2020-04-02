شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» لـ«العالقين»: إقرار دخول الحجر الصحي «شرط العودة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في بيان موجّه للمصريين العالقين بدول العالم، فور وصولهم للبلاد، أن وزارة الصحة اشترطت أن يكتب العائدون إقراراً قبل ركوب الطائرة للعودة بقبول دخول الحجر الصحى فور الوصول إلى مصر.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران بأنه تم تطبيق القرار ابتداء من الثلاثاء، على العائدين من باريس ولندن، حيث تنظم شركة مصر للطيران رحلتين إلى باريس ولندن لإعادة العالقين هناك، مشيراً إلى أن توقيع الراكب للإقرار إجبارى كشرط لصعود الطائرة، وسيتم تطبيق هذا الإجراء على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها الشركة بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والهجرة، وذلك لأن الحجر الصحى هدفه حماية العائدين وذويهم في مصر.

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في سياق موازٍ، تقدمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، بالشكر للمصريين بالخارج للمشاركة في دعم الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة، وإرسال تبرعاتهم من خلال حساب صندوق «تحيا مصر»، الذي أعلن عنه مجلس الوزراء والخاص بمواجهة الكوارث والأزمات. كما أشادت الوزيرة بإبداء عدد من المصريين بالخارج رغبتهم بالتبرع لمساعدة جهود الدولة في مواجهة الفيروس، لافتة إلى أن هذه الروح الوطنية من المصريين بالخارج، للتكاتف مع المؤسسات الحكومية في مواجهة هذه الأزمة العالمية، ليس بجديد عليهم.

وقدمت الوزيرة الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية؛ لمساعدتهما وقيام المجلس من خلال فرعه بالمحافظة في توزيع الدعم الذي قدمته الوزيرة لـ٥٠ من الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة التي تعد من المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية.

وكانت الوزيرة أعلنت عن مشاركتها في حملات دعم الأسر الأكثر احتياجا، وقبولها لمبادرة الإعلامى خالد أبوبكر، برعاية 50 أسرة من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وهى محافظتا الفيوم والغربية بواقع ٥٠ أسرة بكل محافظة، وذلك اتصالا بالمبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة».

وجاءت مشاركة الوزيرة الشخصية بهدف أن تكون مثالا يقتدى به غيرها في مساعدة الأسر المتضررة من تبعات وإجراءات مواجهة كورونا.