شكرا لقرائتكم خبر عن بالمجان.. شباب يصنعون أقنعة وجه وقائية للأطباء والممرضين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ناويين بإذن الله نعمل أوقية للوجه للدكاترة والتمريض بدون أي مقابل مادى».. جملة كتبها أحد أعضاء مؤسسة «جيزة» للأنظمة التعليمية، الذين قرروا إطلاق مبادرة تصنيع وتوزيع كمامات طبية للأطباء والممرضين مجانًا، فور نفادها من السوق مؤخرًا بسبب انتشار فيروس «كورونا».

يعمل الشباب القائمون على المُبادرة في تصنيع كمامات وواقى الوجه على استخدام تكنولوجيا التصنيع الرقمى، لتزويد الأطباء والمستشفيات بالأدوات لدعم استعدادهم لمواجهة «كوفيد 19»، وقالت آية سيد الدسوقى، مدير العلاقات العامة، إنه تم الحصول على موافقة من مستشفيين رئيسيين في القاهرة، لنتدخل في إنتاج مختلف المعدات والأدوات اللازمة بضوابط وقائية.

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وأضافت: «لم نعمل بشكل عشوائى، ولا هي مُجرد تصنيع كمامات بدون ضوابط، بل تم إعداد غرف عزل لاستخدامها لتعقيم جميع الأدوات قبل التعبئة، وتعقيم مبنى الشركة التي يعملون بها، وتم إرسال عينات من كل دفعة إلى مختبرات علم الأحياء الدقيقة لفحصها ضد الجراثيم والفيروسات».

وتابعت: «هدفنا دعم المهنيين الطبيين، وتطوير الأدوات اللازمة للعزل في المستشفيات والمنازل لمرضى كورونا، وتطوير مكثفات الأكسجين البديلة وتوفير قطع غيار مطبوعة ثلاثية الأبعاد للعنايات المركزة».

«300 قناع للوجه حتى الآن».. هو عدد الكمامات التي وزعتها المبادرة على مستوى القاهرة، وقال محمد الحصرى، المدير التنفيذى للمبادرة: «فى هذه الأوقات، يكون رد الفعل الأول للجميع هو القلق بشأن أحبائهم وكيفية مساعدة الآخرين المحتاجين، من السهل ترك الخوف والذعر يسيطر علينا، ولكن ما ندعو إليه أن يفكر كل شخص ومنظمة في الطرق التي يمكن أن يساعدوا بها، دعونا نتحد معًا في الأمل والعمل على عدم الخوف».