شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس النواب، لاستلام مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021"، بإرسال وزارة المالية لها، وعلى الرغم من تأكيد الحكومة بأن الأزمة الحالية هي الأسوأ عالميًا ولم يرها العالم منذ 100 عام، إلا أنه كان هناك حرص على زيادة دعم الفئات والقطاعات الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 – 2021، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.

ونرصد ٱبرز ما جاء بمشروع الموازنة الجديد: