شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا فى مدينة موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، فى روسيا، وفاة ثلاثة مرضى جدد ، بالفيروس فى مدينة موسكو، لمرضى تتراوح أعمارهم من 63 إلى 72 سنة، لديهم أمراض مزمنة سابقا، وجاء فى بيان لغرفة العمليات، اليوم الخميس: "توفى بموسكو ثلاثة مرضى تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

ونقلت وكالة سبوتنك عن بيان غرفة العمليات أن "المرضى تتراوح أعمارهم بين 63 و72 سنة".

يشار إلى أن جميع المرضى يعانون من أمراض مزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن ذلك من بين المتوفين امرأة عادت منذ مدة قصيرة من دولة تشهد تفشيا في الوباء.

وسجلت السلطات الروسية سبع وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن خمسة من الوفيات الجديدة سجلت في العاصمة موسكو، وحالة أخرى في مقاطعتها، بالإضافة إلى حالة سجلت في مقاطعة بسكوف، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في روسيا إلى 24 شخصا.

وكانت أناستازيا راكوفا، نائبة عمدة العاصمة الروسية، موسكو ، أعلنت أن 550 مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يتلقون العلاج المنزلى داخل العاصمة، حيث إن حالتهم الصحية لا تستدعى بقاءهم فى المستشفى، وقالت راكوفا، إن عدد كبير من المرضى المصابين بفيروس كورونا يعانون من إصابات خفيفة وليس من المنطقى دخولهم إلى المستشفى ويتم تنظيم علاجهم من كورونا فى المنزل.

وبخصوص الإصابات الجديدة فقد سجلت في 35 من أقاليم روسيا، ومعظمها 267 حالة في موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في روسيا إلى 2777 شخصا 1880 منهم في العاصمة.