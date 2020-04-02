شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنسق الإدارة العامة للمرور مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، بالإضافة إلى متابعة غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط بغرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن أى مؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية ناتجة عن الشبورة أو غلق الطرق، وحفاظا على الأرواح وللتدخل في حالات الطوارئ، دعت الإدارة إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريعة، فيما ناشدت الإدارة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة.

وعززت اﻹدارة العامة للمرور من انتشار الخدمات على الطرق السريعة لمتابعة حركة السيارات بالمحاور والميادين بواسطة كاميرات المراقبة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بظهور شبورة مائية كثيفة تصل إلى الضباب على الطرق، وكذلك نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال وتشكيل غرف عمليات للمتابعة أولا بأول.

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا بالدرجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.



وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيفا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، بالقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.