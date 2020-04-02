شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تطالب شركات المقاولات بأقصى طاقة عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شركات المقاولات إلى العمل بكامل طاقتها فى كل المواقع، لأن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التى توفر فرص العمل، وتحقق أهداف التنمية المنشودة، حيث يرتبط به أكثر من 90 صناعة، وبالتالى فهو القطاع القادر على النهوض بالوطن، وتحريك عجلة العمل فى ظل تفشى فيروس كورونا، وهى فترة صعبة يمر بها العالم، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الشركات إجراءات احترازية ووقائية فى مواقع العمل لحماية العمال من الإصابة بالفيروس.

جاء ذلك خلال اجتماع مدبولى مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان وخالد عباس، نائبه للمشروعات القومية، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ تكلفتها 100 مليار جنيه، حيث أشار الوزير إلى أنه تم التواصل مع مسؤولى شركات المقاولات المختلفة، بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية فى المواقع المختلفة، وإنجاز الأعمال لتعويض الفترة الماضية، بجانب الإشارة لسداد الوزارة مستحقات المقاولين، حتى يسددوا بدورهم أجور العمال، حيث تم الثلاثاء، صرف 3.8 مليار جنيه من المستحقات.

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وعلى صعيد صرف المعاشات شهدت العملية إقبالًا محدودًا وهدوء فى جميع منافذ الصرف سواء فى المدارس أو فى مراكز الشباب بجانب منافذ الهيئة القومية للبريد وماكينات الصراف الآلى مع اتخاذ إجراءات الاحترازية لحماية أرباب المعاشات من الإصابة بعدوى كورونا.

وفيما يخص الفيروس واصلت الأجهزة الأمنية فى محافظة الغربية، عزل قرية الهياتم بمركز المحلة بعد إصابة 10 من أبنائها بكورونا، وكلف المحافظ الدكتور طارق رحمى، بتشكيل غرفة عمليات وطوارئ على أعلى مستوى لمتابعة تطورات انتشار العدوى بين أهالى القرية، ومراقبة المياه والأغذية داخل القرية الهياتم، وأخذ عينات منها لفحصها بالمعامل التابعة لمديرية الصحة.

عالميا اقترب عدد المصابين بالفيروس من 900 ألف حالة وسط تسارع حالات الوفاة لتقترب من 44 ألف حالة فى مختلف أنحاء العالم، وواصلت الولايات المتحدة تصدرها لقائمة الدول الأكثر إصابة بإجمالى 189 ألفا، و4056 وفاة، وطلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من مواطنيه الاستعداد لأسابيع «مؤلمة جدا».