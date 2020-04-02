شكرا لقرائتكم خبر عن «خليك في بيتك» تساعد الأسر الأكثر تضررًا من «الحظر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجموعة من شباب محافظة الشرقية، مبادرة بعنوان «خليك في بيتك.. ونهتم بك»، لتقديم هدف خدمى وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعى ومد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من حظر حركة المواطنين، خاصة العمالة غير المنتظمة، في إطار المشاركات المجتمعية لمساعدة أجهزة الدولة ومؤسساتها، وما اتخذته من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

قال حشاد عبدالله، منسق المبادرة، إنهم يوفرون كافة السلع الغذائية الأساسية بالجهود الذاتية، وتوصيلها إلى منازل الأسر المستحقة والأكثر تضررا بالمجان، بعد التأكد من استحقاق الأسر للرعاية والتزامهم بالمكوث في منازلهم.

وأوضح أحمد الفار، مؤسس المبادرة، أنهم بصدد تعميمها لتجوب محافظات مصر، موضحا أنهم جمعوا أسماء الأسر الأولى بالرعاية بعدد من المحافظات المجاورة.