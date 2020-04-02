شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «مقهى وكافيتريا».. التحقيق مع مسؤول بوحدة محلية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأربعاء، مسؤول البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف إلى التحقيق، لتقصيره في أداء عمله تجاه غلق مقهى وكافيتريا تعمل بالمخالفة لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

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ولاحظ «غنيم»، أثناء جولته بمركز ومدينة الواسطى، الأربعاء، وجود مقهى وكافتيريا تعمل وبداخلها عدد من المواطنين، ما دفعه إلى استدعاء مسؤول البيئة وإحالته إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقهى.

وأهاب المحافظ بالمواطنين أن يلتزموا بالإجراءات التي تنفذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، قائلا: «الدولة تفعل ما في وسعها للحفاظ على صحة كل مواطن، يتبقي التزام الجميع بتلك الإجراءات والقرارات، والجميع مشترك في مسؤولية الحفاظ على بلدنا وصحتنا وصحة أولادنا، فالشكر كل الشكر لمن بادر والتزم، والثقة في وعي كل المواطنين بأن يستشعروا المسؤولية الكبيرة التي على عاتقنا جميعا».

يذكر أن المحافظ وضع خطة متابعة ميدانية على مدار الساعة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء، تتضمن جولات ميدانية متواصلة في الصباح والمساء، تشهد تواجد وإشراف قيادات المحافظة، بجانب غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة المتصلة على مدار اليوم بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، والخطوط الساخنة التي أتاحتها المحافظة سواء خطوط التليفون الأرضي أو على تطبيق الواتس آب لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين في هذا الشأن.

جولة للدكتور محمد هاني جمال الدين غنيم محافظ بني سويف بمركز ومدينة الواسطى

جولة للدكتور محمد هاني جمال الدين غنيم محافظ بني سويف بمركز ومدينة الواسطى