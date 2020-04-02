شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص أتوبيسات وتوزيع كمامات.. إجراءات لتسهيل صرف المعاشات في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الأول لصرف معاشات شهر أبريل في محافظة البحيرة توزيع كمامات وتثبيت شاشات لمراقبة عملية توزيع المرتبات وتوفير أتوبيسات لنقل مستحقي المعاشات في المحافظة.

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وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تسليم المعاشات في نحو 191 مقرًا إضافيًا مجهزًا لاستقبال المواطنين في الاستاد الرياضى والمدارس والمعاهد الأزهرية والساحات والسرادقات، للحد من الزحام، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى تثبيت شاشات لمتابعة عملية صرف المعاشات بالبث المباشر عبر الفيديو كونفرانس والتدخل السريع على الفور لحل أي مشكلة تطرأ، وتوفير أتوبيسات نقل داخلى لنقل المستحقين للمعاشات للمقار التي تم تجهيزها، مشيدًا بتعاون مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب وشباب المحافظة في تنظيم المواطنين.

وأشار المحافظ إلى تزويد تلك الأماكن بمقاعد متباعدة وعمل التنظيم المناسب وتيسير كافة الاجراءات ومنع التكدس والازدحام لصرف المعاشات بسهولة ويسر، مع تعقيم وتطهير جميع المقرات يوميا قبل وبعد صرف المعاشات.

صرف المعاشات في البحيرة

صرف المعاشات في البحيرة

صرف المعاشات في البحيرة

صرف المعاشات في البحيرة

صرف المعاشات في البحيرة

صرف المعاشات في البحيرة