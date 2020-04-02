شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تمويل مشروعات بقيمة 5.5 مليون جنيه.. اعرف شروط الحصول على قرض التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر صندوق التنمية المحلية، التابع لوزارة التنمية المحلية، أحد أهم موارد تمويل وإقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات، حيث وافق الصندوق على إقراض 659 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر فى 19 محافظة بقروض بلغت 5.5 مليون جنيه .

أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى . أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية . تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور . ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما . توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع . يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض .

”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية شروط الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية:

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن المشروعات التى تم اقراضها تأتى من خلال التمويل الإضافى الذى تم إتاحته للصندوق ويبلغ 22,6 مليون جنيه من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام الحالى والبالغ 15 مليون جنيه خلال 6 شهور فقط منذ بداية العام المالى الحالي.

وأشار شعراوى، إلى أن محافظة المنيا استحوذت على أكبر عدد من المشروعات بعدد 158 مشروعاً والدقهلية 96 مشروعاً وسوهاج 74 مشروعاً وكفر الشيخ 53 مشروعاً وبنى سويف 47 مشروعاً والوادى الجديد 39، موجها القائمين على الصندوق بنشر نماذج جديدة لنوعيات جديدة من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى يمكن للمرأة المعيلة والشباب تنفيذها واستغلال خامات البيئة المحلية فى كل وحدة محلية بما يؤدى الى التكامل بين المشروعات والارتقاء بمستوى دخل الفرد وإعطائه الفرصة فى اختيار ما ينجح فيه خاصة مع قيام صندوق التنمية المحلية بتوفير الدعم الفنى اللازم للمشروعات ودراسات جدوى مجانية ودورات تدريبية للمقترضين الراغبين لرفع مهاراتهم فى إدارة المشروعات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الصندوق يمنح فترة سماح للمقترضين قبل البدء فى سداد أقساط العرض بما يعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع وتختلف فترة السماح باختلاف نوعية وطبيعة المشروع، موضحاً أن الصندوق يمنح قروضاً حتى 50 ألف جنيه بتكلفة أقراض تبلغ 6% تتخفض إلى 4% للمقترضين الذين سبق لهم الحصول على قرض من الصندوق، وتم سداده وأيضاً ذوى الاحتياجات الخاصة والمتحررين من الأمية.