شكرا لقرائتكم خبر عن ضم 558 أسرة لبرنامج «تكافل وكرامه» في بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مركز ومدينة بئر العبد في شمال سيناء ضم 558 أسرة إلى برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة». وقال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أنه على الأسر التي تقدمت للبرنامج مراجعة الإدارة الاجتماعية والوحدات الاجتماعية بالقرى. أضاف رئيس المدينة أنه سيتم الصرف للمقبولين يوم 15 أبريل الجاري.

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