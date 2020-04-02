شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة كبار العلماء تنعى المفكر الإسلامي حمدي زقزوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، العالم الجليل والمفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو الهيئة ووزير الأوقاف الأسبق، الذي وافته المنية، الأربعاء، عن عمر ناهز 87 عامًا.

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وأكدت الأمانة العامة في بيان، مساء الأربعاء، أن «التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة العربية والإسلامية بعلمه وفكره الوسطي ومؤلفاته التي ظل يطوف فيها حول الوجه الحضاري للإسلام، وتجديد الفكر الإسلامي، وتخليص الدين مما علق به من شوائب، وما وجه إليه من شبهات».

أضافت: «وبدأ الفقيد رحلته في الكشف عن الوجه الحضاري للإسلام، وتنقيته مما علق به من شبهات منذ بدء تكوينه العلمي، حتى استبانت أفكاره في مجموعة من المؤلفات العلمية القيمة، ومن أهمها: الإسلام وقضايا العصر، حقائق الإسلام في مواجهة حملات التشكيك، مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد، الشك المنهجي بين ديكارت والغزالي، الإسلام في تصورات الغرب، دراسات في الفلسفة الحديثة، الفكر الديني وقضايا العصر، الحضارة فريضة إسلامية. وكثير من الكتب الفلسفية والإسلامية إضافة إلى كثير من الأبحاث وأوراق العمل، وقد ترجمت كتبه إلى كثير من اللغات الأجنية».

وأعربت الهيئة عن حزنها وألمها لرحيل المفكر الكبير، متقدمة بخالص العزاء إلى العالم الإسلامي وكل العلماء والباحثين وطلاب العلم، ولأسرة الراحل، مع الدعاء الخالص أن يتغمد الله تعالى الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ».