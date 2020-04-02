شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: إطلاق اسم حمدي زقزوق على قاعة المحاضرات الرئيسية بمسجد النور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق اسم الراحل الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على قاعة المحاضرات والتدريب الرئيسية بمسجد النور المعروفة بـ«قاعة الوزير»، وهي أكبر وأهم قاعة تدريب ومحاضرات بالمسجد، تقديرًا لتاريخه في خدمة الدعوة.

يذكر أن الدكتور محمود حمدي زقزوق رحل عن عالمنا، مساء الأربعاء، وأصدر كل من شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف وأعضاء هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية نعي لرحيله تقديرًا لمكانته العلمية.