شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي لـ351 عاملًا في بورسعيد: «جميع الحالات سلبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بورسعيد انتهاء فترة الحجر الصحي للمواطنين المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

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وأكد الدكتور أحمد أبوهاشم، مدير عام الشؤون الصحية بالمحافظة، الأربعاء، انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة لـ351 مواطنًا في بورسعيد.

وقال، في بيان صحفي، إن الحجر الصحي انتهى لـ106 من العاملين في مصنع «سينمار» للكيماويات الذي يضم 106 عاملًا، وكذلك انتهاء فترة الحجر المقررة لموقع بتروجيت الذي يضم 245 عاملًا.

وأشار «أبوهاشم» إلى عدم ظهور أي حالات إيجابية خلال فترة الحجر، وأن مجلسي إداراتي الموقعين أظهرا كافة أوجه التعاون لإتمام الحجر الصحي بالشكل اللائق.