شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة في قرية الهياتم المعزولة صحيًا للمطالبة بـ«تخفيف الحظر»: «مش عايزين كراتين من حد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المئات من أهالي قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة مظاهرة كبيرة داخل القرية، مساء الأربعاء، احتجاجًا على استمرار عزلهم لليوم الثاني على التوالي ومنع خروج أو دخول أحد إليها، بسبب ظهور ١٢ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» داخل القرية والاشتباه في إصابة ٢٢ آخرين.

وطالب المتظاهرون بفك الحظر والسماح لأهالي القرية بالخروج، وطافت المظاهرة أنحاء القرية، وردد المشاركون هتافات: «واحد اتنين الهياتم فين.. مش عايزين كراتين من حد».

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كان أحد نواب دائرة مركز المحلة وزع كراتين مواد غذائية تحمل صورته الشخصية على أهالي القرية، ما أثار حفيظتهم، وسادت حالة من الغضب بينهم، وهو ما دفعهم إلى النزول في مظاهرات تطالب بإلغاء حظر الحجر الصحي في القرية وعدم قبول أي مواد غذائية من أي جهة.

وحاصرت أجهزة الأمن بقيادة العميد محمود كشك، مأمور مركز المحلة، جميع مداخل ومخارج القرية، وأمر القوات بعدم التعامل معهم أو الاقتراب منهم، والاستعانة بمشايخ القرية لتقديم النصيحة، وسرعة فض المظاهرة حتى لا يتم نقل العدوى أو فك الحظر والوقوع تحت طائلة القانون.

ونجح «كشك» في إقناع الأهالي لفض المظاهرة التي استمرت نحو ساعة، فيما قام النائب محمد مرعي بالاتصال بعدد كبير من أهالى القرية وأقتعهم بالرجوع إلى منازلهم حفاظا على سلامتهم، موكدا لهم أن ما تقوم به الدولة ووزارتا الداخلية والصحة الهدف منه الحافظ على صحتهم خوفا من انتشار العدوى.