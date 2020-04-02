شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إجراءات لـ"الزراعة" أنقذت صادرات الخضر والفاكهة من التراجع بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددًا من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعى المصرى، لزيادة الصادرات الزراعية الخضر والفاكهة، وعدم تراجع الصادارت بسبب الآثار السلبية لفيروس كورونا، وإنعاش قطاعات الصادرات الزراعية معتمدًا على هذه الآليات.. -تكثيف أعمال الأجهزة الفنية للحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ الحدودية لتسهيل أعمال تصدير الحاصلات الزراعية وفقا للمعايير الدولية علي مدار الساعة. -البحث عن أسواق جديدة لزيادة صادرات الخضر والفاكهة والعمل 24 ساعة لمفتشى الحجر الزراعى لزيادة الصادرات للخارج. -إدخال الزراعة في جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزي والحكومة لمواجهة هذه الأزمة. -موافقة طارق عامر محافظ البنك المركزي على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعيين والمربيين لمدة 6 أشهر. Advertisements -التنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لحل جميع مشاكل التصدير الزراعي. -استثناء سيارات نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة من قرارات حظر التجوال دعما للتصدير. -العمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من وإلى مراكز التعبئة والموانئ في حالة تقييد التنقل أو فرض حظر التجوال. عدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية (مع التعهد بأخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة). كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن أنه فى إطار تواصله مع البنك المركزى المصرى لبحث استفادة القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به من المبادرة التي أعلن عنها البنك في شهر ديسمبر 2019 بخصوص اتاحة تمويل للشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوى 8% (عائد بسيط متناقص) عن طريق البنوك لتستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية للشركات التى يبلغ حجم أعمالها أو إيرادتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 9 إجراءات لـ"الزراعة" أنقذت صادرات الخضر والفاكهة من التراجع بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.