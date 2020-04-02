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عودة فيس بوك وواتس آب وانستجرام للعمل مجددا بعد فترة من التوقف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمى باسم فيس بوك عن عودة كلا من انستجرام وواتس آب والشبكة الاجتماعية للعمل مجددا بعد فترة من التوقف، إذ تعرضت التطبيقات الثلاثة التابعة للشبكة الاجتماعية للتوقف لدى عدد كبير من المستخدمين حول العالم.

وتركزت الانقطاعات فى عدة مناطق بما فى ذلك  مصر وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا، وكانت الصور هى المشكلة الأبرز بفيس بوك، ووفقًا لـ Downdetector ، كما كان لدى بعض الأشخاص أيضًا مشكلات فى News Feed وتسجيل الدخول.

أما انستجرام، كانت معظم المشكلات مع Newsfeed ، يليه القصص ونشر الصور، كما واجه الأشخاص أيضًا مشكلات مع واتس آب، وكانت غالبية المشاكل التى تم الإبلاغ عنها تتعلق بإرسال أو استقبال الرسائل، تليها مشكلات الاتصال ، وفقًا لـ Downdetector

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وقال مسئول فيس بوك: "وقت سابق اليوم، ربما يكون بعض الأشخاص قد واجهوا مشكلة فى الصور عبر مجموعة التطبيقات الخاصة بنا بسبب خطأ فى الشبكة، ولقد تم حل المشكلة، لكن عدنا مجددا للعمل، ونعتذر عن أى إزعاج."

كما هو الحال فى كثير من الأحيان، اتجه الكثير من الأشخاص لموقع تويتر للتعبير عن استيائهم من تعطل خدمات الشبكة الاجتماعية، إذ وقال أحد المستخدمين على تويتر: "يركض الجميع من انستجرام نحو تويتر لمعرفة ما إذا كان انستجرام معطلاً"، وتساءل آخرون عما إذا كان الانقطاع كذبة أبريل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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