شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته بالجيزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النيابة العامة فى الجيزة تحقيقاتها فى واقعة اتهام اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، بدهس شاب بسياراته، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، حيث تسلمت النيابة بعض التقارير الطبية الخاصة بالشاب المصاب، وتنتظر عدة تقارير أخرى، فى إطار استكمالها التحقيقات. واستلمت نيابة الجيزة، استعلام إدارة المرور بخصوص واقعة اتهام شاب للاعب الأهلى صالح جمعة بدهسه بسيارته، حيث تبين أن السيارة التى يقودها صالح جمعة هى ملك شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، وتنتظر النيابة العامة، تحريات المباحث النهائية حول الواقعة لبيان ظروفها وملابستها.

وقال سايس بالشارع، إنه شاهد صالح جمعة بسيارته، يصدم شابا أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، مشيرًا إلى أن لاعب الأهلى كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، عقب وقوع الحادث وصدم الشاب.

وانتقل أحمد سالم وكيل أول نيابة الجيزة، إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيرًا أنه فوجئ أثناء وقوفه فى شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة وصدمنى بسيارته وفر هاربا.

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وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشيهرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى صالح جمعة.

وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك، وتبين أن الحادث وقع في الساعة السادسة صباحا، وأصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل به.