ترامب: نستعد للأسوأ فى أزمة وباء كورونا.. والإرادة الأمريكية لن تقهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن بلاده تستعد للسيناريو الأسوأ فيما يتعلق بأزمة انتشار وباء كورونا القاتل فى الولايات المتحدة.
وأشار ترامب فى مؤتمر مشترك مع فريق مكافحة وباء كورونا، إن العلماء الآن يدرسون خصائص فيروس كورونا ليجدوا علاجاً له، ودولاً آخري قوم بذلك أيضاً لكن مكسبنا الأكبر هو روح هذا الشعب الأمريكى، فالإرادة الأمريكية لن تقهر.
واستهل ترامب مؤتمر الليلة بالحديث عن عمليات التهريب عبر الحدود، متهماً فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو بإدارة عصابات تهريب المخدرات.
وشارك فى بداية المؤتمر عدد من القادة العسكريين، بينهم وزير الدفاع مارك إسبر.
واتهم ترامب فى بداية المؤتمر نظيره الفنزويلى باستهداف بلاده عبر تهريب المخدرات والدفع بعصابات التهريب عبر الحدود، قائلاً : "هناك مخاوف من استغلال جماعات إرهابية ومهربين للأزمة التي خلفها انتشار وباء كورونا.. زعيم فنزويلا الاشتراكى وجيشه يقومون بذلك.. ونؤكد أن القوات التى تقاتل مهربي المخدرات سيكون لديها معدات لحمايتهم من الإصابة بالفيروس".
وأضاف ترامب، أن هناك ما يقرب ممن 250 طن من الكوكايين تدخل للولايات المتحدة الأمريكية من خلال التهريب.
وفي نفس السياق قال الجنرال مارك ميلي ، رئيس هيئة الأركان المشتركة ، إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية توضح أن عصابات المخدرات تستغل عمليات تفشي الفيروس. وقال "سندافع عن بلادنا بغض النظر عن التكلفة". "نحن في حالة حرب مع COVID-19 ، نحن في حالة حرب مع الإرهابيين".
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