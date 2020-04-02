شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة البرلمان: موازنة وزارة الصحة ستزيد أكثر من 23 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة وزارة الصحة ستزيد في الموازنة الجديدة 2020 / 2021 ستزيد أكثر من 23 مليار جنيه ، هذا بالإضافة إلى 100 مليار المقررة لمواجهة فيروس كورونا، لافتا ان هذه الموازنة مختلفة عن كل عام.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في لايف لليوم السابع، أن الموازنة الحالية سيكون بها أكثر من سيناريو، لأن أزمة كورونا لو استمرت أكثر من 3 شهور، هذا سيكون سيناريو، وأما أن زادت عن 6 شهور، سيكون سيناريو أخر ، أما لو تخطت العام ، سيكون سيناريو آخر ، لافتا أنه لا أحد يعلم نظرا للازمة العالمية، وهذه الموازنة تختلف عن أي موازنة أخرى مرت على البرلمان المصرى، نظرا لأن أزمة كورونا لا أحد يعلم متى ستنتهى؟.

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