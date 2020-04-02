شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فيس بوك وانستجرام وواتس آب يتصدر التريند العالمى على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج whatsappdown و instagramdown الترند العالمي على موقع تويتر بعد دقائق معدودة من تعطل تطبيقى الدردشة والصور المملوكين لفيس بوك، وهو العطل الذى اثر هو الاخر على الشبكة الاجتماعية، وتعرضت خدمات فيس بوك لعطل الليلة، وتم ملاحظة المشكلات لأول مرة خلال الساعة الأخيرة - 10 مساءً بتوقيت جرينتش - ولا تزال تؤثر على المستخدمين الذين يحاولون تسجيل الدخول

من غير الواضح ما الذى تسبب فى انقطاع الليلة أو المدة التى قد تستمر فيها على الهواتف المحمولة وأنظمة Android و iOS.



ترند تويتر

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تتدفق الآلاف من التقارير عن الانقطاع من مستخدمى فيس بوك، الذين يجدون صعوبة فى تحميل الصور واستخدام Facebook Messenger.

وقال أحد المستخدمين: "يبدو أن الجميع يواجه مشكلة ومشكلة فى تحميل الأشياء، الحمد لله أنه ليس أنا فقط! ظننت أن هاتفى معطل، أنا متأكد من ذلك لأن مليون شخص مختلف فى المنزل يستخدمون الإنترنت الآن، لذا من المحتمل أن هذا الأمر تسبب فى تعطل فيس بوك".

فى الوقت الحالى ، لا يوجد أى معلومات عن وقت عودة فيس بوك أو انستجرام أو وواتس آب للعمل.