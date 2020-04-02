شكرا لقرائتكم خبر عن مدير حميات إمبابة: المنظومة الصحية فى مصر أفضل من الصين وإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، إن حامل فيروس كورونا غير المصاب يمكن أن ينقل المرض، مضيفا: "احنا بنستقبل حالات جديدة، وفى ناس خايفة تيجى مستشفى الحميات، ولدينا منظومة جاهزة.. والصين أنشأت مستشفى فى 10 أيام، ولكن احنا مش محتاجين، الصين ليس لديها منظومة طبية مثل مصر، متابعا: "المنظومة الصحية فى مصر أفضل من الصين وإيطاليا، وبقول كدة للناس التى بتقارنا بهم".

وأضاف الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على قناة ON E: "لدينا أقسام لعزل كل الأمراض المعدية والتي تتخطى الـ 40 مرضا"، مشيرًا إلى أنه يوجد ما يسمى بعيادات الفرز التي تقوم بالتفريق بين المشتبه فى إصابتهم والمصابين فعليا بفيروس كورونا، وأنه تم عمل بروتوكول علاجى محدد لكل المصابين بكورونا وهو ما يحقق الشفاء الكامل لهم.

وأوضح الدكتور محمود خليل أنه يتم عمل سلسلة من التحاليل الطبية التى تكشف ما إذا كان الشخص مصابا بكورونا من عدمه، مشيرا إلى أن أى شخص يعانى من أعراض فيروس كورونا يتم عمل تحاليل pcr له للتأكد من الإصابة مع تقديم العلاج له .

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وتابع: "المناعة الذاتية والمكتسبة تلعب دورا رئيسيا فى مقاومة الجسم للفيروس"، لافتا إلى أن نسبة الشفاء عالية للغاية، مشيرا إلى أن التطعيمات الإجبارية تلعب دورا مهما فى الوقاية من الإصابة بالأمراض الوبائية .

وكشف عن خداع المطربة إيناس عز الدين للرأى العام بعدم لياقة غرف المرضى للعلاج قائلا: "لا أعرفها مطلقا وفوجئنا بقيامها بفتح نوافذ الغرفة فى ظل تشغيل التكييف بدون وعى، ووارد أن الزواحف التى صورتها بالغرفة دخلت من النوافز، متابعا: "عيناتها سلبية ولا تعانى من أى شىء وأضرت بسمعة مصر وأساءت للبلاد فى ظرف صعب".

وأضاف أن كورونا هو عدوى فيروسية، ويتم التعامل معه بعلاجات إنفلونزا الطيور، والذى تم استخدامه فى علاج الإنفلونزا، وهو عقار "التاميفلو"، كإجراءات احترازية إذا ظهرت الأعراض على المريض، بالإضافة إلى مخفضات الحرارة وموسعات الشعب، ومذيبات البلغم، مضيفا: "نحن على استعداد لاستقبال أى حالات لفيروس كورونا".