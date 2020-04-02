شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: سنعلن تفاصيل امتحانات الإعدادية وتنسيق الثانوية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الشهادة الإعدادية تم التنسيق بشأنها على مستوى كل محافظة، مشيرا إلى أن أعداد الطلاب كبيرة والوزارة لا ترغب في نزولهم اللجان، وسيتم استبدال الامتحان في مشروع تخرج سيتم الافصاح عن تفاصيله اليوم الخميس، في فيديو بالإضافة إلى تفاصيل تنسيق الثانوية، وفي حالة أن تقديم مشروع مقبول سيتم جمعها مع الرقم أو النتيجة التي حققها الطالب في الترم الأول وستجمع.

وأضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع قناة dmc، أن تلك التجربة تمنح للطالب أن يتعاون مع زملائه في خلال 4 أسابيع، وسيتم إعطائهم الحق في فتح الكتب من أجل استكمال المشروع، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لنشر الوعي الذي يستهدف السعي وراء الفهم وليس وراء النتيجة والمجموعة، وأن الوزارة تقدم كل ما يمكن لكي يكون هناك منتج تعليمي أفضل.

ووجه الوزير رسالة للطلاب، أن يتعاونوا مع بعض من أجل إتمام المشروع ولايستعينوا بأي شخص خارج مجموعاتهم، وأن يستمتعوا بتلك المشروعات، مشددا على ضرورة إعادة تقييمهم لطرق التعليم والدراسة، وبالنسبة لامتحانات الثانوية العامة، فكل الدولة تقف من أجل إتمام تلك المهمة.