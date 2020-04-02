شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم رئيس فنزويلا: يقود مؤامرة إرهابية ضدنا عبر تهريب المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، نظيره الفنزويلي فى مؤتمر صحفي منذ قليل بالبيت الأبيض، واتهمه بإدارة "مؤامرة إرهابية" عبر تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، في محاولة لاستغالة الأزمة التى تسبب فيها وباء كورونا.

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من أن الإرهابيين يمكن أن يستغلوا الأزمة التى تسبب فيها وباء كورونا لاستهداف الولايات المتحدة، مؤكداً فى مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض منذ قليل أن الإرهاب والتهريب عبر الحدود يشكلان تهديدات تتصدى لها إدارته.

وخلال المؤتمر الذى شارك فيه قادة عسكريين، قال ترامب إن القوات التى تقاتل مهربى المخدرات سيكون لديها أيضاً معدات لحمايتها من الإصابة بوباء كورونا. وتابع: "هناك مخاوف من استغلال جماعات إرهابية ومهربين للأزمة التي خلفها انتشار وباء كورونا.. ونؤكد أن القوات التى تقاتل مهربي المخدرات سيكون لديها معدات لحمايتهم من الإصابة بالفيروس".

وهاجم ترامب خلال المؤتمر نظيره الفنزويلي، وقال إن المهمة التى ينفذها المسئولين فى إدارته تتماشي مع التزام الدولة المعلن سابقًا بتعزيز عمليات مكافحة المخدرات. ولكن من المحتمل أن تكون ‏قد اتخذت على وجه الاستعجال أكبر بعد اتهام نيكولاس مادورو، زعيم فنزويلا الاشتراكي، الأسبوع الماضي.‏

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واتهم ترامب فى المؤتمر نظيره الفنزويلي وجيشه بقيادة "مؤامرة إرهابية" عبر تهريب المخدرات، وقال إن هناك ما يقرب ممن 250 طن من الكوكايين تدخل للولايات المتحدة الأمريكية من خلال التهريب.

وعرضت ‏إدارة ترامب مكافأة 15 مليون دولار لاعتقال مادورو، والتي وصفها الزعيم الفنزويلي بعمل "رعاة البقر العنصريين".‏

وفي نفس السياق قال الجنرال مارك ميلي ، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية توضح أن ‏عصابات المخدرات تستغل عمليات تفشي الفيروس. وقال "سندافع عن بلادنا بغض النظر عن التكلفة". "نحن في حالة حرب مع ‏COVID-19‎‏ ، نحن في حالة حرب مع الإرهابيين".‏