شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وراء ارتفاع الاحتياطى بالشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع الاحتياطى اليومى بالشبكة أهمها قرار رئيس الوزراء بفرض حظر التجوال من الساعة 7 مساءً و حتى 6 صباحاً، والذى يودى إلى غلق المطاعم والمحلات والمولات التجارية وغيرها من المنشآت والتى يصاحبها انخفاض فى معدلات الاستهلاك، علاوة على تقليل عدد ساعات العمل بالقطاعين الحكومى والخاص.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، معدل الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء قبل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا كان يتراوح ما بين 14 إلى 16 ألف ميجا وات يومياً، وكان يبلغ الحمل الأقصى للشبكة حوالى 25 ألف ميجا وات.

الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014، حيث تمكن من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتداءً من يونيو 2015، ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، وأصبح هناك احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل الشتاء ويصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى، قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى فى البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة، حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.