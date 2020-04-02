مصادر أمنية تنفي تظاهر مواطنين بالغربية ضد إجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كذبت مصادر أمنية مسئولة ما بثته بعض القنوات والمواقع الإخوانية بشأن تظاهر بعض المواطنين بإحدى قرى محافظة الغربية اعتراضا على إجراءات مواجهة كورونا.

وأكدت المصادر أن ما بثته قنوات ومواقع الإخوان حول تظاهر مواطنين بقرية بالغربية بزعم اعتراضهم على ما تتخذه أجهزة الدولة من إجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، غير صحيح.

كانت مديرية الصحة بالغربية والأجهزة الأمنية طبقت قبل يومين عزلا كاملا على قرية الهياتم التابعة لمركز مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، بعد اكتشاف 10 حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقال مصدر بمديرية الصحة بالغربية إنه تم فرض الحظر المنزلي علي القرية، وبدأت فرق التطهير عملها لوقاية الشوارع والمنشآت بالكامل وتم فرض كردون أمني علي مداخل القرية ومنع سير المواصلات و المركبات.